Картина Дня

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Принять участие в восстановлении сами ми же уничтоженного? Вот истинное лицо лицемера.Алиев: Карабахски...
  • Влад Владимиров
    Так и хочется Кулебе здесь задать один вопрос: Ты, дядя,что - дурак? Кому это и когда в истории нужны были, блин, ник...Кулеба пообещал о...
  • Геннадий Бережнов
    А оно нам надо, господин генерал? Как то США пользовались базой и на территории России.СМИ: Военные США ...

Инициативе Путина о продлении предельного срока службы генералам дан ход

Инициативе Путина о продлении предельного срока службы генералам дан ход

Правительство РФ поддержало инициированный российским лидером Владимиром Путиным законопроект, позволяющий увеличивать решением президента страны предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх