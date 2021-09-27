Инициативе Путина о продлении предельного срока службы генералам дан ход

Правительство РФ поддержало инициированный российским лидером Владимиром Путиным законопроект, позволяющий увеличивать решением президента страны предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
Правительство РФ поддержало инициированный российским лидером Владимиром Путиным законопроект, позволяющий увеличивать решением президента страны предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
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