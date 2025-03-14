Дубинский раскрыл ультиматум США Украине на переговорах в Саудовской Аравии

На переговорах в Саудовской Аравии американская делегация пригрозила отказаться от поддержки Киева в случае отказа от перемирия, утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.