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Дубинский раскрыл ультиматум США Украине на переговорах в Саудовской Аравии

Дубинский раскрыл ультиматум США Украине на переговорах в Саудовской Аравии

На переговорах в Саудовской Аравии американская делегация пригрозила отказаться от поддержки Киева в случае отказа от перемирия, утверждает в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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