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Курские новости

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Путин гарантировал Трампу жизнь солдатам ВСУ, сдавшимся в плен в Курской области

Путин гарантировал Трампу жизнь солдатам ВСУ, сдавшимся в плен в Курской области

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре высказал подтверждение американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженным в Курском приграничье солдатам ВСУ будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сдадутся, сообщила пресс-служба Кремля.

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