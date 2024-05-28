В Агалатово подросток оставил семиклассника без пальцев после неудачной рубки дров

Во Всеволожском районе Ленобласти компания подростков нашла топор во время прогулки по карьеру. Мальчики решили нарубить дров для костра, в результате чего один из ребят случайно отрубил семикласснику два пальца.
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