Кармиотисса – Арис Лимасол где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Кипра 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Кармиотисса и Арис Лимасол в рамках Чемпионата Кипра по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Пано-Полемидия Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.