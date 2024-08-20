Инфекционист Коновалов назвал низкой вероятность эпидемии оспы обезьян в РФ

Эпидемия оспы обезьян на территории РФ маловероятна, поскольку это заболевание развивается лишь при тесном и длительном контакте с источником инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им.
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