IV Фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние» пройдет в парке «Радуга» с 17 по 19 июля

С 17 по 19 июля в парке «Радуга» пройдет IV Фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние». Масштабный проект организуют Кремлевская школа верховой езды и столичный Департамент культуры в рамках проекта «Лето в Москве».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии