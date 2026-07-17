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МОСИНФОРМ

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IV Фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние» пройдет в парке «Радуга» с 17 по 19 июля

IV Фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние» пройдет в парке «Радуга» с 17 по 19 июля

С 17 по 19 июля в парке «Радуга» пройдет IV Фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние». Масштабный проект организуют Кремлевская школа верховой езды и столичный Департамент культуры в рамках проекта «Лето в Москве».

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