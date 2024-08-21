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Помог - стал соучастником преступления: Эксперты разоблачили новую аферу мошенников с банковскими картами

Помог - стал соучастником преступления: Эксперты разоблачили новую аферу мошенников с банковскими картами

Эксперты разоблачили новую аферу мошенников с банковскими картами, которая грозит реальным уголовном сроком для жертвы.

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