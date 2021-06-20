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Мать Андрея Аршавина через суд отобрала дом у его экс-жены и детей (ФОТО)

Мать Андрея Аршавина через суд отобрала дом у его экс-жены и детей (ФОТО)

Мать Андрея Аршавина Татьяна через суд выселила его экс-супругу Алису Казьмину и ее детей из дома. Особняк в Коломягах принадлежал женщине, в первой инстанции суд постановил выселить Казьмину, но она подавала апелляционную жалобу и проиграла.

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