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КНДР запустила ракету с ИИ: Больше ни у кого в мире нет такой технологии

КНДР запустила ракету с ИИ: Больше ни у кого в мире нет такой технологии

КНДР провела учения по запуску стратегической ракеты средней дальности с искусственным интеллектом (ИИ).

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