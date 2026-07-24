От новичка до чемпиона: как проект «Спорт детям» изменил жизнь юных торопчан

В Торопце подвели итоги проекта «Спорт детям: развитие карате Киокусинкай в малом городе». В Торопце завершилась реализация социально значимого проекта «Спорт детям: развитие карате Киокусинкай в малом городе», который был воплощен в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов.