От новичка до чемпиона: как проект «Спорт детям» изменил жизнь юных торопчан

В Торопце подвели итоги проекта «Спорт детям: развитие карате Киокусинкай в малом городе». В Торопце завершилась реализация социально значимого проекта «Спорт детям: развитие карате Киокусинкай в малом городе», который был воплощен в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов.
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