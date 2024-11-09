Путин всё-таки поздравил Трампа с победой на выборах в США. Но важно понимать, как и где он это сделал.
Путин всё-таки поздравил Трампа, но сделал это без уважения
Комментарии
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Alex Nемо
Посмотрим на первые 3 месяца правления. Они покажут, если конечно Трамп доживет до 21 января.
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6 час.
Татьянка Яцук
Автор хотел сказать- без подобосрастия?))) На мой взляд- нормально поздравил, без лебезения. как зелёный шнурок, с достоинством.... и хорошо. что поздравил- совсем не поздравить было бы очень глупо и недальновидно...
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36 мин.
Юрий Золотарев
С ГРОСМЕЙСТЕРОМ политического дела В.В. Путиным "простые комбинации" не проходят! И пиндо-Трамп должен бы об этом знать.
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27 мин.
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