Путин всё-таки поздравил Трампа, но сделал это без уважения

Посмотрим на первые 3 месяца правления. Они покажут, если конечно Трамп доживет до 21 января.

Татьянка Яцук

Автор хотел сказать- без подобосрастия?))) На мой взляд- нормально поздравил, без лебезения. как зелёный шнурок, с достоинством.... и хорошо. что поздравил- совсем не поздравить было бы очень глупо и недальновидно...