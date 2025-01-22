Роскомнадзор составил 750 протоколов за мат в СМИ за четыре года

В ведомстве призвали пользоваться словарем для проверки слов Более 4,5 миллиона рублей штрафов назначил Роскомнадзор главным редакторам, редакциям СМИ и организациям телерадиовещания за использование нецензурной брани с 2020 по 2024 год.