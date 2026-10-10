Чем воронежцам грозит отсутствие зарегистрированного права на жильё и земельные участки

В Доме журналистов состоялась пресс-конференция руководителя регионального управления Росреестра Елены Перегудовой, посвящённая исполнению закона о выявлении правообладателей объектов недвижимости.
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