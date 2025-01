США усложнили въезд в страну для украинцев

По информации издания The New York Times, Министерство внутренней безопасности США приостановило работу некоторых программ, позволяющих мигрантам временно поселиться в стране, включая инициативу Uniting for Ukraine, предоставляющую возможность въезда украинцам, у которых есть спонсор на территории Соединенных Штатов.