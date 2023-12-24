Штайнмайер призвал немцев сплотиться перед лицом новых угроз и вызовов

Лидер Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках приуроченного к Рождеству выступления перед населением выступил с призывом к сплочению перед очередными угрожающими факторами на мировой арене.
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