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Штайнмайер призвал немцев сплотиться перед лицом новых угроз и вызовов

Штайнмайер призвал немцев сплотиться перед лицом новых угроз и вызовов

Лидер Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках приуроченного к Рождеству выступления перед населением выступил с призывом к сплочению перед очередными угрожающими факторами на мировой арене.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Странно! Германии никто не угрожает. Или пусть скажут,кто это? Ну не Путин же! Он содействовал их процветанию (дешевые нефть и газ,удобрения и т.д.). Разве враг может так помогать развивать их экономику? Или это США, которые у немцев все обрушили? Пусть уточнит,кого он имеет ввиду!!!
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