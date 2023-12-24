Штайнмайер призвал немцев сплотиться перед лицом новых угроз и вызовов

Владимир Самборский

Странно! Германии никто не угрожает. Или пусть скажут,кто это? Ну не Путин же! Он содействовал их процветанию (дешевые нефть и газ,удобрения и т.д.). Разве враг может так помогать развивать их экономику? Или это США, которые у немцев все обрушили? Пусть уточнит,кого он имеет ввиду!!!