В Америке нашли способ остановить Овечкина. Россиянина едва не спровоцировали на драку: видео

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин© Steph Chambers 8231 прочтение Вчера Андрей Сенченко "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Ванкувер Кэнакс" и прервали победную серию в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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