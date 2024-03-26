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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартовал заключительный день международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». О том, как проходит мероприятие, с места событий 26 марта рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

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