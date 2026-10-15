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YouTube Music будет помечать песни, созданные с помощью ИИ. Маркироваться будут треки, которые платформа, используя собственные и партнерские инструменты обнаружения, посчитает «созданными преимущественно с помощью генеративного искусственного интеллекта» .