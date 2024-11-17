´Человек с белой тростью´, организованный центром социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска совместно...

14.11.2024 состоялся 4-й тренинг социального проекта ´Не визуальная доступность´ в рамках месячника ´Человек с белой тростью´, организованный центром социального обслуживания населения Ленинского района г.
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