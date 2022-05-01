Мировое обозрение

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Лавров заявил, что ВС РФ не пытаются подогнать ход спецоперации под определенные даты

MFA Russia/ Global Look Press Силы ВС России не будут специально подгонять события специальной военной операции под праздничные даты, а именно под День Победы.

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