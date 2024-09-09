Стоматолог Назилина: наличие эрозий может вызвать повышенную чувствительность зубов

Специалист порекомендовала применять аппликационные гели и пасты Повышенная чувствительность зубов может быть связана со строением эмали, пищевыми привычками, а также наличием эрозий, сообщила РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.
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