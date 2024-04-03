WP: США якобы предупреждали РФ о теракте в "Крокусе" за две недели

Известия/Сергей Лантюхов Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников утверждает, что США якобы за две недели до теракта предупредили российскую сторону, что "Крокус Сити Холл" может стать мишенью для атаки.
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