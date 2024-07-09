Костас Слукас: «Не поеду на Олимпиаду после пропуска квалификации. Не могу позволить себе это с моральной точки зрения»

Защитник «Панатинаикоса» и сборной Греции пропустил победную квалификацию в Пирее из-за травмы. По словам 34-летнего Слукаса, он не может позволить себе присоединиться к команде в Париже после пропуска отборочного турнира, хотя состояние здоровья улучшается.