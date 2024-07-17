Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коля Колянов
    Зеленский бросил в бой последний свой резерв БОЕВЫХ Б*******Й."Сафари-шоу" в Ха...
  • Александр Ляшенко
    Т.е. этот аноним под кличкой "Ю. Евич" пиарится и деньги собирает себе?Военный хирург оз...
  • Александр Ляшенко
    Ты приведи факты а не подкидывай говна на вентилятор.Давай, ждём именно фактов, а не "одна бабка тебе шепнула".!Военный хирург оз...

Срыв беспрецедентного теракта ВСУ и НАТО по Крымскому мосту: Под Одессой уничтожили диверсионный "флот" - источник

Срыв беспрецедентного теракта ВСУ и НАТО по Крымскому мосту: Под Одессой уничтожили диверсионный "флот" - источник

Русские бойцы провели успешную спецоперацию в Чёрном море. Под Одессой был уничтожен готовый "флот" дронов – 17 безэкипажных катеров (БЭК), начинённые 300 кг взрывчатки, которые должны были устроить беспрецедентный теракт на Крымском мосту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Какое терпение должно быть у наших военных, что бы не сравнять бритов под ноль.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх