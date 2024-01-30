Власти ХМАО ответили на претензии спасателей, которые пожаловались на урезание зарплат

В департаменте региональной безопасности ХМАО сообщили, что решение об исключении выслуги лет из заработной платы спасателям «Центроспаса-Югории» в Кондинском районе принято для повышения оклада и не приведет к снижению зарплат сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии