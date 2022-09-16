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В США раскрыли детали переговоров с Россией об обмене заключенными

В США раскрыли детали переговоров с Россией об обмене заключенными

  Белый дом: Москва не ответила на призыв об обмене заключенными, переговоры продолжаются Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям  Белый дом: Москва не ответила на призыв об обмене заключенными, переговоры продолжаются Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры об освобождении осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана продолжаются.

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