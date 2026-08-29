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ИИ-мошенничество приближается к хакерским атакам по угрозе для крипторынка

ИИ-мошенничество приближается к хакерским атакам по угрозе для крипторынка

Искусственный интеллект стремительно меняет характер мошенничества в криптовалютной отрасли. По данным Chainalysis, объем средств, поступивших на связанные с мошенничеством криптоадреса, уже достиг $14 млрд.

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