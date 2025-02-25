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Выставка в Индии: Графические новеллы о героях спецоперации России

Выставка в Индии: Графические новеллы о героях спецоперации России

В Ченнаи, Индия, открылась выставка графических новелл, посвященная героям специальной военной операции.

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