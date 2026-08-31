Армия России помогла подавить мятеж военных в Нигере, поддерживаемый спецслужбами НАТО — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Россия помогла отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа, сообщил сегодня МИД РФ.
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