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Алаудинов отреагировал на задержание своего адвоката: "Органы разберутся"

Алаудинов отреагировал на задержание своего адвоката: "Органы разберутся"

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что задержанный во вторник адвокат Шапиро был одним из его защитников по факту его отравления в феврале 2023 года.

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