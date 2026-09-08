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Игрок костромского «Спартака» в третий раз совершил голевую передачу, вбросив аут кульбитом

Игрок костромского «Спартака» в третий раз совершил голевую передачу, вбросив аут кульбитом

Полузащитник костромского «Спартака» Надер Мохаммади в третий раз за 30 дней сделал голевую передачу после вброса мяча из аута кульбитом.

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