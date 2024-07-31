Представительство России при ООН осудило убийство главы политбюро ХАМАС

Россия осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС.
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