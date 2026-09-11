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Жакет, который помнит о талии: главный силуэт осени 2026

Жакет, который помнит о талии: главный силуэт осени 2026

После нескольких сезонов господства оверсайза мода вновь меняет пропорции. На первый план выходит hourglass blazer — жакет с четкими плечами, подчеркнутой талией и мягко закругленной линией бедер.

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