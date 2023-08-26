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В попытке обнаружить и сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских МиГ-29

В попытке обнаружить и сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских МиГ-29

Стало известно, что 25 августа в небе над Житомирщиной столкнулись два истребителя МиГ- 29 Воздушных сил Украины.

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Комментарии
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Николай Титов
В принципе не плохо......  если конечно все так и было!
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7 час.
Леонид Руси
Двум ассам не хватило места на земле и в небе... Они нашли друг друга... И вместе будут уже и в аду...
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3 час.
Tania Еременко
Это им за Пригожина и остальных вагнеровцев. Как аукнется...
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2 час.

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