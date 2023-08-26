В попытке обнаружить и сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских МиГ-29
Стало известно, что 25 августа в небе над Житомирщиной столкнулись два истребителя МиГ- 29 Воздушных сил Украины.
Комментарии
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В принципе не плохо...... если конечно все так и было!
Двум ассам не хватило места на земле и в небе... Они нашли друг друга... И вместе будут уже и в аду...
Это им за Пригожина и остальных вагнеровцев. Как аукнется...
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