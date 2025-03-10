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Царьград

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Артём Дзюба о соседстве с Овечкиным: «Я бы тоже забивал без вратаря!»

Артём Дзюба о соседстве с Овечкиным: «Я бы тоже забивал без вратаря!»

Артём Дзюба прокомментировал успехи Александра Овечкина, отметив их дружеское взаимодействие. Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ, приближаясь к рекорду Гретцки, тогда как «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу со счётом 4:2.

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