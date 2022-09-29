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В сети Интернет выросло число мошенников

В сети Интернет выросло число мошенников

Специалисты рассказали, что с начала частичной мобилизации на сайтах объявлений стали появляться вакансии, предлагающие получить отсрочку, а в Telegram более чем в 20 раз увеличилось количество предложений по продаже дипломов, сообщает PRIMPRESS.

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