В сети Интернет выросло число мошенников

Специалисты рассказали, что с начала частичной мобилизации на сайтах объявлений стали появляться вакансии, предлагающие получить отсрочку, а в Telegram более чем в 20 раз увеличилось количество предложений по продаже дипломов, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты рассказали, что с начала частичной мобилизации на сайтах объявлений стали появляться вакансии, предлагающие получить отсрочку, а в Telegram более чем в 20 раз увеличилось количество предложений по продаже дипломов, сообщает PRIMPRESS.
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