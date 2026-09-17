Экономист Балынин: темпы роста зарплат россиян вдвое превышают инфляцию

Темпы роста зарплат россиян в два раза превышают инфляцию, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лантратова: было ...
- ХЛ Бордюжа: Грузия н...
- ХЛ СБ: количество пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым