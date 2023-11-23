"Нидерланды пали к ногам Путина". Королевство онемело после громкой победы

Светлейший

Победа Вилдерса может стать тревожным звоночком для ЕС, а уж если голландский бизнес решит вернутся в РФ, где он имел успех, то голландцы найдут способ как обойти запреты Евросоюза! А тут правило - кто первый встал того и тапки! Это уже было, когда пьянот Эльцын разваливал промышленность страны, голландцы тогда умело вложились в наши предприятия и неплохо заработали.