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Царьград

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"Нидерланды пали к ногам Путина". Королевство онемело после громкой победы

"Нидерланды пали к ногам Путина". Королевство онемело после громкой победы

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах. В ЕС это событие уже назвали "худшим кошмаром Европейского союза".

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Комментарии
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Светлейший
Победа Вилдерса может стать тревожным звоночком для ЕС, а уж если голландский бизнес решит вернутся в РФ, где он имел успех, то голландцы найдут способ как обойти запреты Евросоюза! А тут правило - кто первый встал того и тапки! Это уже было, когда пьянот Эльцын разваливал промышленность страны, голландцы тогда умело вложились в наши предприятия и неплохо заработали.
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