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Царьград

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В Краснодаре водитель ВАЗ-2109 насмерть сбил велосипедиста

В Краснодаре водитель ВАЗ-2109 насмерть сбил велосипедиста

Вечером 18 сентября в Краснодаре на автомобильной дороге между станицей Копанской и станицей Новотитаровской легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста.

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