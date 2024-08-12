Заключенные в российской колонии устроили банкет с шашлыками

УФСИН начала проверку по факту случившегося В одной из исправительных колоний Мордовии был организован масштабный банкет для опасных преступников, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок.
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