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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвинов о том, что судьи трактуют спорные моменты не в пользу «Спартака»: «Бывает, да. У кого‑то есть больше предпочтения к кому‑то, может»

В воскресенье красно-белые дома сыграли вничью с «Ахматом» в рамках 4‑го тура Мир РПЛ (0:0). Игру обслуживала бригада судей под руководством Владислава Безбородова.

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