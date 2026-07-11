Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 вышли на PS4 и PS5 и возглавили чарты PlayStation Store

Через два дня после выхода оба проекта удерживают лидерство в чартах PlayStation Store. Несмотря на цену в $40, шутеры обходят другие релизы магазина, включая EA Sports FC 26, EA Sports College Football 27, GTA 6 и Assassin's Creed Black Flag Resynced.
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