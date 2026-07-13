Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ поразили цеха сборки украинских дронов дальнего действия

ВС РФ поразили цеха сборки украинских дронов дальнего действия

Российские военнослужащие нанесли удары по цехам сборки украинских дальнобойных беспилотников, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

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