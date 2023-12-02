Миллиардер Брэнсон отказался от дальнейших инвестиций в Virgin Galactic

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, чье состояние оценивается в $2,9 млрд, отказался инвестировать в основанную им компанию по организации путешествий в космос Virgin Galactic из-за убыточности бизнеса.
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