Организаторы концерта Киркорова высказались о грозящем им крупном штрафе

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович прокомментировала новость о том, что площадке грозит штраф до 800 тысяч рублей из-за нарушения мер безопасности, после того, как народный артист России Филипп Киркоров получил ожог в ходе концерта.