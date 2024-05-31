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Ядерный статус Беларуси или почему России пришлось пойти на расширение географии своего ЯО.

Ядерный статус Беларуси или почему России пришлось пойти на расширение географии своего ЯО.

Буквально на днях произошло чрезвычайно громкое, но вполне себе закономерное и ожидаемое событие - озвучена возможная передача ТЯО в рамках Союзного государства, что само по себе в корне меняет "игру".

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Александр Макеев
На очереди европейские страны нацистского НАТО, жаждущие получить по себе от России и Белоруссии удары &quot;слабенькими&quot; тактическими ядерными дубинами по 1-50 килотонн мощности: Польша с трибалтийскими вымиратами, Финляндия, Польша, Чехия, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Хорватия, Албания, Норвегия, ... И азиатские Япония, которой мало было ударов американскими атомными бомбами в 1945 году, и Южная Корея, и Филиппины, и Австралия, и Новая Зеландия тоже жаждут, чтобы Россия и по ним не забыла ударить атомными и термоядерными боезарядами... У уж либералы нацисты фюреры США так хотят, так хотят, чтобы Россия ударила по территории США стратегическим оружием, с боеголовками от нескольких сот килотонн до нескольких мегатонн! Особенно вожделенно жаждут, чтобы Россия ударила по Йеллоустонскому супер вулкану последовательными, через каждые 5-10 минут в одну точку, 3-4-5 боеголовками, каждой мощностью по 30-50 мегатонн! Тогда этот супер вулкан наконец-то взорвётся супер вулканическим извержением и изжарит и испепелит всё вокруг на тысячи и тысячи километров! Заодно достанется и нацистской Канаде &quot;по самые гланды&quot;!
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