Буквально на днях произошло чрезвычайно громкое, но вполне себе закономерное и ожидаемое событие - озвучена возможная передача ТЯО в рамках Союзного государства, что само по себе в корне меняет "игру".
Ядерный статус Беларуси или почему России пришлось пойти на расширение географии своего ЯО.
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Александр Макеев
На очереди европейские страны нацистского НАТО, жаждущие получить по себе от России и Белоруссии удары "слабенькими" тактическими ядерными дубинами по 1-50 килотонн мощности: Польша с трибалтийскими вымиратами, Финляндия, Польша, Чехия, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Хорватия, Албания, Норвегия, ... И азиатские Япония, которой мало было ударов американскими атомными бомбами в 1945 году, и Южная Корея, и Филиппины, и Австралия, и Новая Зеландия тоже жаждут, чтобы Россия и по ним не забыла ударить атомными и термоядерными боезарядами... У уж либералы нацисты фюреры США так хотят, так хотят, чтобы Россия ударила по территории США стратегическим оружием, с боеголовками от нескольких сот килотонн до нескольких мегатонн! Особенно вожделенно жаждут, чтобы Россия ударила по Йеллоустонскому супер вулкану последовательными, через каждые 5-10 минут в одну точку, 3-4-5 боеголовками, каждой мощностью по 30-50 мегатонн! Тогда этот супер вулкан наконец-то взорвётся супер вулканическим извержением и изжарит и испепелит всё вокруг на тысячи и тысячи километров! Заодно достанется и нацистской Канаде "по самые гланды"!
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20 час.
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