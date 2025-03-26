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Трамп об импорте: США вводят пошлины на триллионы долларов товаров

Трамп об импорте: США вводят пошлины на триллионы долларов товаров

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин, которые затронут товары на триллионы долларов.

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