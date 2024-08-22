Электросамокаты в Петербурге оборудовали автомобильными номерами

Кикшеринговый сервис Whoosh в Петербурге установил на свои СИМ крупные индивидуальные номера. Их изготавливают из гибкого износостойкого пластика, а благодаря массивному размеру номера их смогут распознать даже городские видеокамеры.
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