ЦТАК сообщил о критике МИД КНДР доклада о сотрудничестве с Россией

В МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выразили негативную реакцию на политическую провокацию в виде доклада от «Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР», обращая внимание на пункт о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.
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