ЦТАК сообщил о критике МИД КНДР доклада о сотрудничестве с Россией

В МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) выразили негативную реакцию на политическую провокацию в виде доклада от «Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР», обращая внимание на пункт о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.